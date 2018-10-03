МИД России согласился на «дружеское соревнование» с США

МИД России предложил посольству США соревноваться с российской стороной в оперативности рассмотрения заявок на получение визы. Об этом говорится в твиттере российского внешнеполитического ведомства.

Как отмечается, ранее министр-советник по визовым вопросам посольства США в Москве Майкл Йодер предложил России «дружеские соревнования» по числу выданных обеими странами виз и обещал превысить число выданных Россией документов в два раза.

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«Принимаем этот вызов. Только предлагаем начать с соревнования по срокам ожидания визовых собеседований и оперативности рассмотрения соответствующих обращений наших граждан», — говорится в сообщении.

Ранее посольство США отреагировало на сообщения о невыдаче виз россиянам.