Telegraph: в Британии обсуждают сроки отставки Терезы Мэй

Несколько министров британского правительства попросили премьер-министра Великобритании Терезу Мэй объявить, когда она планирует уйти в отставку, пишет Daily Telegraph.

Как отмечается в материале, члены Консервативной партии разделились во мнениях о сроках возможной отставки Терезы Мэй. Так, одна группа считает, что она должна уйти в отставку сразу после Brexit — в марте 2019 года. Другие же готовы дать ей время до 2020 года, когда пройдут всеобщие выборы, отмечается в материале.

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Издание пишет, что министры не хотят позволить Мэй возглавить партию на следующих всеобщих выборах из-за ее «катастрофических результатов» на выборах в прошлом году.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй на съезде Консервативной партии появилась на сцене под песню группы ABBA «Dancing Queen».