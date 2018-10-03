Международный суд ООН потребовал от США отменить санкции против Ирана
Международный суд ООН потребовал от США приостановить действие ряда санкций против Ирана, передает Reuters.
Согласно решению суда, США обязаны обеспечить, чтобы введенные санкции не затрагивали гуманитарную помощь и поставки запчастей для гражданской авиации Ирана.
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Решение было принято судьями единогласно.
Власти Тегерана утверждали, что санкции США, введенные в мае администрацией президента США Дональда Трампа, нарушают условия Международного договора 1955 года.
Ранее замглавы иранского МИДа Аббас Аракчи рассказал о работе над механизмом, который позволит обходить наложенные на страну санкции со стороны США.