В США расследуют подозрительное письмо Трампу

Секретная служба США расследует подозрительное письмо, адресованное американскому президенту Дональду Трампу, сообщил американский телеканал CBS News со ссылкой на официальное заявление ведомства.

Письмо было получено в понедельник, 1 октября. Также были получены два пакета для двух высокопоставленных чиновников Пентагона, в котором предположительно содержался яд рицин, сообщает CBS. Сам конверт, адресованный президенту, так и не попал в Белый дом, сообщили в секретной службе США. В ведомстве не раскрыли подробностей, был ли яд рицин в конверте для Трампа. Посылки были найдены в почтовом отделении в начале недели, отмечается в материале.

В заявлении отмечается, что секретная служба США работает по этому вопросу вместе с другими правоохранительными органами. Как отмечает телеканал, подозрительные посылки также были адресованы главе министерства обороны США Джеймсу Мэттису и руководителю военно-морских операций ВМС США адмиралу Джону Ричардсону.