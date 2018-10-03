Нетаньяху поблагодарил США за финансовую помощь

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху выразил благодарность американской стороне за поддержку права страны на самооборону. Об этом политик написал на своей странице в фейсбуке.

По словам Нетаньяху, поддержка со стороны Соединенных Штатов является одной из основ прочных отношений между государствами.

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«Я благодарю американскую администрацию и конгресс за их приверженность Израилю и за пакет американской финансовой помощи на ближайшее десятилетие», — заявил Нетаньяху.

Ранее Нетаньяху заявил во время выступления в ООН, что у Ирана есть секретный «ядерный склад» в Тегеране.