Пашинян объявил протестующим у парламента Армении о контрреволюции

Премьер-министр Армении Никол Пашинян обратился к протестующим, собравшимся у парламента Армении после того, как депутат приняли закон, позволяющий заблокировать роспуск законодательного органа, передают «Новости-Армения».

«Этим голосованием и введением в оборот этого законопроекта Республиканская партия Армении и содействующие им силы официально объявили в Армении контрреволюцию. Контрреволюция не имеет шансов в Армении, поскольку никто не может отобрать у народа его победу», — сказал Пашинян.

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После этого премьер-министр заявил, что РПА должна быть искоренена из политической жизни страны вместе с другими антиреволюционными силами.

Ранее сообщалось, что протестующие с Пашиняном заблокировали парламент Армении из-за нового закона.