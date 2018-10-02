BuzzFeed объяснил причины публикации «русского досье» на Трампа

Интернет-издание BuzzFeed представило суду объяснение причин публикации «русского досье» на президента США Дональда Трампа бывшего агента британской разведки MI6 Кристофера Стила, в котором содержалась непроверенная информация, сообщает американский телеканал CNN.

После публикации «русского досье» российский предприниматель Алексей Губарев подал в суд на BuzzFeed в 2017 году, заявив, что та информация очернила бизнесмена и его компанию, говорится в материале.

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Отмечается, что главный редактор BuzzFeed Бен Смит и журналисты заявили суду 1 октября, что у них есть несколько причин полагать, что информация в досье Кристофера Стила заслуживает доверия, несмотря на то, что она не была подтверждена. В BuzzFeed акцентировали внимание на том, что такая тема заслуживает освещения в средствах массовой информации, так как она стала предметом расследования ФБР, добавляет CNN.

Решение опубликовать 10 января 2017 года досье Стила редакция BuzzFeed также объяснила тем, что в тот день американский телеканал CNN сообщил, что американская разведка донесла Бараку Обаме и избранному президенту США Дональду Трампу о существовании такого досье и расследовании ФБР.

До этого BuzzFeed пыталось подтвердить информацию, собранную в «русском досье», добавляет телеканал. Редакция даже отправила своего корреспондента в Прагу, чтобы узнать подробности поездки личного адвоката Трампа Майкла Коэна, однако это было безуспешно, говорится в судебном заявлении.

По словам главного редактора BuzzFeed, он принял решение о публикации «русского досье», так как посчитал, что сообщение CNN, а не то, что написано в досье, сделало документ важной новостью, отмечается в материале.