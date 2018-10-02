Аваков: на Украине узнали причастного к вывозу Януковича участника атаки в Солсбери

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что на Украине узнали подозреваемого в Великобритании по делу об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергя Скрипаля в Солсбери, передает «112 Украина».

Аваков отметил, что он также причастен к вывозу бывшего президента Украины Виктора Януковича из страны.

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Об этом министр рассказал в ходе встречи с министром по вопросам безопасности Великобритании Беном Уоллесом.

Ранее покинувший Россию журналист Сергей Канев рассказал, что обвиняемый в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля россиянин Руслан Боширов участвовал в эвакуации с Украины Януковича.