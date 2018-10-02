The Sun: Джонсон отложит Brexit, если станет премьером Британии
Бывший министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что он проведет новые торговые переговоры с Брюсселем по поводу выхода Британии из состава Европейского союза (ЕС), если займет кресло премьер-министра. Об этом пишет таблоид The Sun.
В издании отметили, что Джонсон намерен «перезапустить» торговые переговоры с представителями ЕС. По данным газеты, в случае, если Джонсон станет новым британским премьером, то Brexit будет отложен «как минимум» на полгода.
Ранее газета The Telegraph писала, что консерваторы предложат нынешнему британскому премьеру Терезе Мэй покинуть свой пост в 2019 году. Также в британской Консервативной партии посчитали, что Джонсон не сможет стать новым премьером, так как «фаворит никогда не приходит первым».
Позднее Джонсон опубликовал свой план по Brexit.