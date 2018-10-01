В Барселоне в уличных протестах приняли участие 180 тысяч человек

В Барселоне в митинге по случаю годовщины референдума о независимости Каталонии приняли участие 180 тысяч человек. Об этом пишет La Vanguardia со ссылкой на данные полиции.

Сообщается, что шествие проходило под лозунгом «Восстановим 1 октября», митингующие шли от площади Каталонии до здания парламента автономного сообщества. Участники шествия несли растяжку с надписью на английском языке «Самоопределение — это право человека».

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Также, под данным издания, были замечены лозунги «Ни забвения, ни прощения», «Улицы всегда будут нашими» и «Независимость».

Газета пишет, что, добравшись до парламента, участники митинга вручили урны для голосования главе женералитета Каталонии Киму Торре и спикеру Роже Торрену. Таким образом митингующие потребовали «довести до конца мандат 1 октября».

Ранее сообщалось, что протестующие в Каталонии заблокировали магистрали и железные дороги.