Получивший 23 оклада вице-губернатор попросил проверить законность выплаты

Вице-губернатор Воронежской области Юрий Агибалов обратился в прокуратуру с просьбой проверить законность выплаты ему 23 окладов при увольнении, передает РИА «Новости» заявление старшего помощника прокурора области Михаила Усова.

Усов добавил, что проверка в настоящее время проводится.

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«Юрий Агибалов обратился с заявлением в прокуратуру и просил провести проверку по законности выплаты ему компенсации в связи увольнением на пенсию. И мы ее проводим», — сказал он.

Ранее сообщалось, что Юрий Агибалов, получивший выплату в размере 23 окладов при увольнении с должности врио, не войдет в состав нового правительства региона.