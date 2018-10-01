Трамп признался, что никогда не пил пиво

Президент США Дональд Трамп в ходе пресс-конференции заявил, что никогда в жизни не употреблял алкоголь, передает CNN.

Как отмечается, тему алкоголя в ходе пресс-конференции затронули в связи с вопросами об обвинениях против кандидата на пост верховного судьи США Бретта Кавано, который признавался в любви к пиву.

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«Я не пьющий, я могу честно сказать, что в моей жизни никогда не было пива. Это одна из моих хороших черт», — сказал Трамп.

Также американский лидер предположил, что если бы он употреблял алкоголь, он бы оказался худшим человеком. Трамп подчеркнул, что для него не существует уважительной причины для употребления алкоголя.

Ранее сообщалось, что однокурсник Кавано рассказал о его проблемах с алкоголем.