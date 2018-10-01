Получивший 23 оклада вице-губернатор уйдет в отставку‍

Вице-губернатор Воронежской области Юрий Агибалов, получивший выплату в размере 23 окладов при увольнении с должности врио, а затем вернувшийся на работу, не войдет в состав нового правительства региона, передает РИА «Новости».

Об этом рассказал губернатор Александр Гусев. Он добавил, что такое решение уже принято.

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«Не будет назначен на должность заместителя губернатора первый заместитель председателя правительства (области) Юрченко Евгений Валерьевич в связи с истечением полномочий. Не войдет в состав правительства Агибалов Юрий Владимирович — он написал заявление на увольнение», — сказал Гусев.

Комментируя ситуацию с выплатой 23 окладов, губернатор заявил, что «с точки зрения закона все было правильно».