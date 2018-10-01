Guardian: Македония столкнулась с политическим кризисом после провала референдума

Македония столкнулась с политическим кризисом после того, как референдум о переименовании названия страны признали несостоявшимся из-за неожиданно низкой явки избирателей, пишет британская газета The Guardian.

Как отмечает газета, накануне референдума его противники призывали к бойкоту — и, похоже, что это возымело свое действие. Так, в референдуме приняли участие лишь 623 тыс. человек, что составляет 34,7% населения Македонии. Тем не менее, после обработки 98,04% голосов подавляющее большинство (91,5%) проголосовало за смену названия и вступление в НАТО и Европейский союз, говорится в материале.

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Премьер-министр Македонии Зоран Заев отметил на это, что референдум решили те, кто хотел принять решать. При этом премьер не стал признавать тот, факт, что референдум недействителен из-за низкой явки избирателей, добавляет издание, а наоборот признал голосование успешным.

«Теперь воля народа должна быть превращена в политические действия в парламенте», — сказал журналистам Заев.

Если греческие и македонские власти придут к соглашению по поводу официального названия Македонии, то последняя сможет вступить в НАТО и Европейский союз (ЕС).

После результатов референдума генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что «двери НАТО открыты» для Македонии.