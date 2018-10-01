Олланд объяснил отказ в поставках России «Мистралей»

Бывший президент Франции Франсуа Олланд во время переговоров с украинским лидером Петром Порошенко заявил, что его решение отказаться от поставок вертолетоносцев «Мистраль» внутри Франции подвергалось критике, передает агентство «Укринформ» со ссылкой на пресс-службу президента Украины.

Свое решение экс-президент назвал необходимым для того, чтобы подать России сигнал о «необходимости нести ответственность».

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«Мы не могли поддерживать страну, когда она прибегает к агрессии», — заявил Олланд.

Также стало известно, что Порошенко выразил Олланду благодарность за данное решение.

Ранее сообщалось, что глава Украины наградил орденом Свободы экс-президента Франции Олланда.