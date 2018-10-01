Захарова отреагировала на свежие выводы британских СМИ по отравлению в Солсбери

Официальный представитель МИД России Мария Захарова дала комментарий в связи с новыми данными о расследовании британской стороной отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом она написала на своей странице в фейсбуке.

По словам Захаровой, британская сторона не предоставляет никаких конкретных данных в связи с расследованием произошедшего, ограничиваясь политическими заявлениями и «сливами» в СМИ.

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Она заметила, что на основе произошедшего правоохранительные органы Соединенного Королевства сделали очередной «правильный» вывод.

«Действует Лондон по принципу «мы обвиняем, а вы должны оправдываться, и даже если ложечки найдутся, главное — осадок», — заявила Захарова.

Она добавила, что российской стороне хотелось бы увидеть Сергея Скрипаля до предоставления какой-либо информации об Анатолии Чепиге.

Ранее сообщалось, что Руслан Боширов, которого власти Великобритании обвиняют в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, якобы является Анатолием Чепигой.