МИД Греции прокомментировал итоги референдума о переименовании Македонии

В греческом Министерстве иностранных дел (МИД) заявили, что результаты референдума о переименовании Македонии являются «противоречивыми». Заявление МИД Греции передает РИА «Новости».

Ранее стало известно, что на референдуме о переименовании Македонии более 90% жителей страны высказались в поддержку этого решения, однако явка составила около 35% — по законам страны такой результат является недостаточным, чтобы итоги голосования были официально признаны. Премьер-министр страны Зоран Заев при этом заявил об успехе референдума, а лидер оппозиции — о провале.

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«Результаты референдума в бывшей югославской Республике Македония, которые являются консультативными и не являются частью обязательных условий Преспанского соглашения, противоречивы», — говорится в сообщении греческого МИДа.

В ведомстве также подчеркнули, что с уважением относятся к любому решению жителей Македонии.

Если греческие и македонские власти придут к соглашению по поводу официального названия Македонии, то последняя сможет вступить в НАТО и Европейский союз (ЕС).