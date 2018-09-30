Пострадавший при взрыве кандидат на пост главы ДНР отказался от выборов

Пострадавший в результате взрыва на съезде компартии самопровзглашенной Донецкой народной республики кандидат на пост главы ДНР Игорь Хакимзянов принял решение снять свою кандидатуру с выборов, передает ФАН со ссылкой на источники в окружении политика.

По данным источников, политик принял решение о снятии своей кандидатуры после взрыва. Он был доставлен в областную травматологию с контузией, ранением спины и руки.

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По другой версии, Хакимзянов не смог набрать достаточное количество подписей для участия в выборах.

Ранее источник в правоохранительных органах ДНР сообщил о том, что взрыв в Донецке мог быть сделан в качестве пиар-хода Хакимзянова.