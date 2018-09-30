Кадыров ответил угрозами и советом на планы США по морской блокаде России

Глава Чечни Рамзан Кадыров написал в своем аккаунте в социальных сетях, что властям Соединенных Штатов следует «подумать» о возможной реакции России на морскую блокаду страны.

Ранее глава МВД США Райан Зинке заявил, что Вашингтон может устроить морскую блокаду Москве.

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«Америка возомнила, что вправе перекрывать морские проливы, международные морские транспортные пути, препятствовать торговле одних стран с другими», — отреагировал Кадыров.

При этом он подчеркнул, что подобные действия возможны только с «карликовыми государствами», к которым, по его мнению, Россия не относится.

«Чем тратить время на бессодержательные речи, подумал бы лучше о возможной реакции Великой России», — пригрозил чеченский лидер.

Кадыров закончил свой пост тем, что посоветовал США «жить дружно».