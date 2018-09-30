Пашинян ожидает визит Путина в Армению в начале 2019 года

Премьер-министр Армении Никол Пашинян ожидает, что российский президент Владимир Путин посетит страну в начале следующего года. Об этом сообщает «Sputnik Армения».

Предварительные сроки визита Путин были обговорены ранее. Рассматривались либо конец этого года, либо начало 2019 года.

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«Думаю, что будет правильным, если визит состоится в начале следующего года. Почему? А для того, чтобы подготовить договорную базу, подписать документы в ходе визита», — объяснил Пашинян.

Как отмечается, между Путиным и Пашиняном состоялась краткая беседа на полях саммит СНГ в Таджикистане.