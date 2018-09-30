Рейтинг блока Меркель в Германии поставил новый антирекорд

Рейтинг блока политических партий ХДС/ХСС, возглавляемого канцлером Германии Ангелой Меркель, упал до рекордно низкой отметки. Об этом свидетельствуют результаты опроса компании Emnid для газеты Bild am Sonntag.

Так, только 27% респондентов поддерживают политический блок Меркель, что стало новым антирекордом. В конце июля рейтинг блока составлял 29%.

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В то же время немного выросла популярность правой партии «Альтернатива для Германии», занявшей вторую строчку, — 17%. Следом идет Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) с 16% поддержки.

Ранее сообщалось, что большинство немцев выступили за отставку Меркель.