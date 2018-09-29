Пушков рассказал об изоляции Порошенко

Глава комитета Совета Федерации России по информационной политике Алексей Пушко прокомментировал заявление президента Украины Петра Порошенко об изоляции России. Об этом он написал в своем твиттере.

«Порошенко заявил, что Россия «находится в международной изоляции». И это в момент, когда успешно прошел Восточный форум с участием лидеров КНР и Японии, а (президента России Владимира) Путина ждут в Индии. Но, судя по полупустому залу Генассамблеи ООН, в изоляции находится сам Порошенко: его давно уже устали слушать», — написал Пушков.

Реклама

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что Россия находится в «международной изоляции» от всего цивилизованного мира.

В свою очередь пользователи соцсетей посмеялись над снимком с совместного брифинга Порошенко и генсека НАТО Йенса Столтенберга. На снимке видно, что Порошенко и Столтенберг выступают перед почти пустым залом, в которым сидит немногим больше 10 журналистов.