Саакашвили призвал судить Порошенко за госизмену

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что украинский лидер Петр Порошенко вскоре может быть осужден за госизмену. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, Порошенко будут судить за коррупцию и хищения «многомиллиардного имущества» Украины.

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Он также добавил, что президент Украины использовал свое положение для личного обогащения.

Саакашвили подчеркнул, что Порошенко «подвел» всех жителей Украины.

Ранее сообщалось, что Саакашвили рассказал об уголовных делах против Порошенко в США.