США готовы ввести санкции против Сирии в обход СБ ООН

Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри заявил, что Вашингтон готов ввести «жесткие» санкции в отношении САР в случае отказа правительства страны от работы над проектом по созданию новой конституции. Об этом сообщает Reuters.

По его словам, США готовы ввести данные санкции в обход Совета Безопасности ООН.

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Он также добавил, что Вашингтон может ввести санкции в отношении САР с помощью своих союзников в Азии и Евросоюзе.

Джеффри подчеркнул, что США позаботятся о том, чтобы жизнь правительства Сирии «была настолько невыносимой, насколько это возможно».

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что благодарен Ирану, России и САР за «замедление» военных действий в сирийской провинции Идлиб