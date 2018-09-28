Лавров пошутил про вмешательство в выборы в Каталонии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров ответил на вопрос журналиста о том, не планирует ли Россия переманивать фермеров, которые могут лишиться земли в результате процесса перераспределения земли в Южной Африке, пошутив о вмешательстве в выборы в испанской провинции Каталония, передает РИА «Новости».

«Мы сейчас занимаемся вмешательством в выборы в Каталонии. Времени нет, слишком далеко», — сказал Лавров.

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Министр пошутил об этом в ходе пресс-конференции в рамках Генеральной ассамблеи ООН.

Ранее Лавров заявил, что Россия сделает все для сохранения СВПД.

«Газета.Ru» следила за заседанием Генассамблеи в режиме онлайн.