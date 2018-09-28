Hill: Трампа призывают немедленно рассекретить документы по «российскому делу»

Конгрессмен-республиканец Питер Кинг призвал президента США Дональда Трампа к «немедленному» рассекречиванию правительственных документов, связанных с расследованием о предполагаемом вмешательстве России в выборы президента 2016 года, передает американское издание The Hill.

По словам Кинга, документы продемонстрируют нарушения со стороны ФБР и министерства юстиции США.

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Ранее на прошлой неделе президент США Дональд Трамп cначала отдал приказ рассекретить документы по «российскому делу», которые, по его словам, нанесли бы серьезный ущерб ФБР. Однако спустя некоторое время Трамп передумал и отказался от идеи рассекречивания, напоминает издание.

«Мне не ясно, почему он передумал на прошлой неделе, по его словам, это связано с союзниками. Возможно, есть союзники, которые чутко на это реагируют — может быть, некоторые вещи делались на их территории, но нет ничего, что могло бы навредить любому иностранному государству», — сказал конгрессмен.

К засекреченным документам относится запрос ФБР от 2016 года на слежку за экс-советником предвыборного штаба Дональда Трампа Картером Пейджом, а также переписка между сотрудником ФБР Питером Стржоком и уже бывшим юристом из ФБР Лизой Пейдж.