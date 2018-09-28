Фургал вступил в должность губернатора Хабаровского края

Избранный губернатор Хабаровского края Сергей Фургал официально вступил в должность. Об этом сообщает РИА «Новости».

Церемония прошла в здании Хабаровской краевой филармонии. Фургал принес присягу, после чего ему вручили удостоверение губернатора.

Подчеркивается, что с вступлением в должность нового губернатора старое правительство уходит в отставку. Глава региона сформирует новый состав.

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Ранее избирком Хабаровского края признал Фургала победителем губернаторских выборов.

Кандидат от ЛДПР Сергей Фургал победил во втором туре выборов главы Хабаровского края, набрав 69,5% голосов. Его соперник, врио главы региона Вячеслав Шпорт, получил 28% голосов.