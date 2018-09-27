Аббас призвал Трампа пересмотреть решение по Иерусалиму
Президент Палестины Махмуд Аббас заявил, что американскому лидеру Дональду Трампу следует пересмотреть решения США, касающиеся столицы Израиля. Слова палестинского президента передает Reuters.
Ранее сообщалось, что посольство США в Иерусалиме официально открыто.
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Палестинский лидер заявил, что решение о переносе американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим «подрывает» ранее достигнутые договоренности между США и Палестиной.
«Я в очередной раз призываю президента Трампа отменить его решения и декреты, касающиеся Иерусалима, беженцев и поселений», — заявил Аббас.
Ранее Аббас назвал условия для встречи с Трампом.