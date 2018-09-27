Песков допустил новые увольнения губернаторов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что допускает новые увольнения среди губернаторского корпуса, так как ротация глав регионов является «перманентным процессом», передает РИА «Новости».

«Уже была, определенная серия, как вы говорите, но нельзя исключать, действительно продолжения, потому что происходит ротация губернаторского корпуса. Это не серия, это перманентный процесс, который проходит практически постоянно», — сказал Песков.

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Таким образом он ответил на вопрос журналистов о том, стоит ли ждать новой серии увольнений среди губернаторов российских регионов.

Ранее сообщалось, что Песков ушел от ответа на вопрос о возможной скорой отставке губернатора Оренбургской области Юрия Берга.