Макрон оказался седьмым в списке самых значимых людей Пятой республики

Президент Франции Эммануэль Макрон занял седьмую позицию в списке самых выдающихся людей страны — такие результаты показал опрос к 60-летней годовщине принятия конституции. Об этом пишет французская газета L`obs.

Согласно результатам опроса, Макрона считают самым значимым политиком для Франции лишь 8% граждан. Самым значимым для Франции человеком респонденты назвали французского генерала и государственного деятеля Шарля де Голля, говорится в материале. Его имя назвали 74% опрошенных.

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На втором месте бывший президент Франции Франсуа Миттеран, за которого высказались 49% французов.

На третьем месте стоит бывший президент Франции Жак Ширак — ему отдали голоса 34% французов. Примечательно, что предшественник Макрона на посту президента Франции — Франсуа Олланд занял 14-ую строчку с 3%. Экс-президент Франции Николя Саркози находится на пятом месте рейтинга — за него отдали голоса 11% опрошенных.

Ранее сообщалось, что рейтинг президента Франции Эммануэля Макрона упал на 10% за два месяца из-за скандала с его личным охранником.