Помпео: Россия пытается «осложнить жизнь» американцам

Американский госсекретарь Майк Помпео заявил, что российская сторона пытается «осложнить жизнь» жителей США. Об этом сообщает CBS News.

По его словам, в настоящее время правительство США «оказывает сопротивление» России сильнее, чем когда-либо.

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Он также добавил, что Вашингтон принимает все меры для недопущения «вмешательства» в предстоящие выборы в конгресс США.

Помпео подчеркнул, что Россия якобы прилагает все усилия для того, чтобы «осложнить жизнь» жителям США.

Ранее Помпео заявил, что Россия «не приносит пользу» ни на Украине, ни в Сирии.