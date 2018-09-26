В США заявили о гарантированной защите выборов от иностранного вмешательства

Госсекретарь США Майк Помпео в эфире американского телеканала CBS News заявил о бесспорной защите промежуточных выборов в конгресс США от иностранного вмешательства.

Помпео заявил, что выборы в США «без вопросов» будут защищены от вмешательства иностранных государств.

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Издание The Hill сообщило, что сенатор-республиканец Джеймс Лэнкфорд заявил, что законопроект, направленный на обеспечение мер по защите выборов от вмешательства, не примут до начала промежуточных выборов в конгресс США. Выборы в конгресс на территории Соединенных Штатов пройдут 6 ноября.

По словам конгрессмена, на данный момент текст законопроекта о безопасности выборов все еще в разработке. Из-за графика заседаний шансы на принятие закона перед ноябрьскими выборами равны нулю, поясняет The Hill.

Данный законопроект о безопасных выборах поддерживают как демократы, так и республиканцы, рассказал его соавтор сенатор Эми Клобучар. Однако его не поддерживает Белый дом, говорится в материале.