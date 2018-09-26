Помпео назвал сроки второй встречи Трампа и Ким Чен Ына

Государственный секретарь США Майк Помпео заявил в эфире телеканала CBS, что президент США Дональд Трамп и северокорейский лидер Ким Чен Ын могут встретиться в октябре нынешнего года. Об этом сообщает Reuters.

Помпео также отметил, что вторая встреча Трампа и Ким Чен Ына скорее всего пройдет позже.

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«Не знаю, когда состоится саммит. Он может пройти в октябре, но, вероятнее всего, позже», — сказал Помпео, отвечая на вопрос телеведущей о возможности встречи лидеров стран в октябре.

Он отметил, что точные дата и место встречи в данный момент не определены. По его словам, над этим работает американская сторона.

Ранее Трамп анонсировал новую встречу с Ким Чен Ыном в новом месте.