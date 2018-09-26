Памфилова не исключила финансовое взыскание с Зимина за перенос выборов

Глава ЦИК Элла Памфилова не исключила, что в случае если Виктор Зимин решил не принимать участие во втором туре выборов главы Хакасии без уважительной причины, то есть основание востребовать с него средства за перенос голосования, сообщает РИА «Новости».

По ее словам, для такого решения должна быть серьезная причина, в противном случае существуют основания, «чтобы финансирование проходило за счет отказывающейся стороны», если это неуважительная причина.

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«Причина — по состоянию здоровья, но логично было бы предположить, раз здоровье не позволяет участвовать во втором туре, то, наверно, оно не позволяет продолжать сейчас исполнять обязанности руководителя региона до выборов?», — задалась вопросом Памфилова.

Действующий глава Хакасии Зимин снялся со второго тура выборов. Кандидатом на кресло губернатора стал выдвиженец от «Справедливой России» Андрей Филягин, занявшего третье место в первом туре. Выборы назначены на 7 октября.