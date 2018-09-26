Во Франции госпитализирован Жан-Мари Ле Пен

Основатель французской правой партии «Национальный фронт» 90-летний Жан-Мари Ле Пен был госпитализирован вечером 25 сентября, сообщает Liberation.

Причиной госпитализации стал не проходящий жар.

«Медицинское окружение сочло необходимым госпитализацию с целью предотвращения любых осложнений», — сообщили в офисе Ле Пена.

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Ле Пен возглавлял «Национальный фронт», сейчас известный как «Национальный союз», на протяжении 40 лет. В 2011 году партию возглавила его дочь Марин Ле Пен.

В июне 2018 года Жан-Мари Ле Пен был госпитализирован с диагнозом «истощение». Политик отпраздновал свое 90-летие в больнице.