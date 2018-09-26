В МИД России высказались о возможной встрече Лаврова и Помпео

Замглавы российского МИДа Сергей Рябков заявил, что российская сторона всегда открыта для предложений о встрече министра иностранных дел Сергея Лаврова и государственного секретаря США Майка Помпео. Слова Рябкова передает РИА «Новости».

«Мы готовы, и с нашей стороны заинтересованность в этом есть, мы неоднократно это дело подтверждали», — сказал Рябков.

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При этом он подчеркнул, что российская сторона «не напрашивается» на такую встречу и исходит из того, какой точки зрения по этому вопросу придерживаются Соединенные Штаты.

По словам Рябкова, России очевидно, что диалог Помпео и Лаврова необходим обеим сторонам.

«Сейчас в любом случае американская сторона должна в конце концов определиться с этим вопросом», — заключил Рябков.

Ранее сообщалось, что Помпео рассчитывает встретиться с Лавровым в ООН.