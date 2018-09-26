Избирком Хабаровского края признал Фургала победителем на выборах

Председатель избирательной комиссии Хабаровского края Геннадий Накушнов подтвердил, что на губернаторских выборах в регионе победил кандидат от ЛДПР Сергей Фургал, передает РИА «Новости».

По словам Накушнова, о жалобах, которые бы могли повлиять на итоги голосования, не сообщалось.

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Согласно имеющейся информации, Фургал получил 325,5 тыс. голосов (69,5%), а его конкурент из «Единой России» Вячеслав Шпорт 156,8 тыс. голосов (28%).

«Таким образом Фургал Сергей Иванович признан избранным губернатором Хабаровского края», — сказал Накушнов.

Ранее сообщалось, что инаугурация победителя второго тура выборов главы Хабаровского края Сергея Фургала состоится на следующей неделе.