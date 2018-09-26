Болтон: США не позволят другим странам обходить санкции против Ирана

Советник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Соединенные Штаты не позволят другим странам действовать в обход антииранских санкций. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Болтона, американская сторона намерена следить за инициативой Евросоюза (ЕС), связанной с защитой европейских компаний от наложенных США ограничений.

Реклама

«Мы не собираемся позволять, чтобы наши санкции (против Ирана. — Газета.Ru) обходила Европа или кто-то еще», — сказал Болтон.

Ранее Болтон рассказал, что считает самым важным достижением Трампа на посту главы государства.