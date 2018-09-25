Politico: возможный уход инициатора «российского дела» негативно повлияет на расследование

Возможное отстранение от должности заместителя генерального прокурора США Рода Розенштейна поставит расследование о предполагаемом вмешательстве России в выборы президента в США 2016 года в новую неопределенность, пишет американское издание Politico.

Издание напоминает, что «российское дело» ведет специальный прокурор США Роберт Мюллер. Между тем, Розенштейн является прямым начальником Мюллера. Критики опасаются, что после ухода Розенштейна дело Мюллера о «российском вмешательстве» столкнется с ограничениями. В настоящее время расследование продолжается.

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Даже если после увольнения Розенштейна Мюллер сохранит свое место, ему придется ускорить процесс завершения расследования, считают источники в минюсте США.

Помимо этого, отставка непосредственного руководителя «российского дела» может застопорить прогресс спецпрокурора Мюллера в его расследовании, отмечает Politico. Такое замедление вряд ли понравится Белому дому, который вместе с республиканцами призывает Мюллера закончить расследование в ближайшее время, добавляет издание.

Россия отрицает вмешательство в американские выборы 2016 года.