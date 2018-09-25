Экс-президент Украины сравнил население Донбасса с жителями нацистской Германии

Бывший украинский президент Владимир Ющенко в эфире телеканала «112 Украина» сравнил ситуацию в Донбассе и в нацистской Германии.

Ющенко посчитал, что жители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) являются жертвами «пропаганды». Он подчеркнул, что в данный момент на этой территории невозможно проведение выборов под эгидой Киева, так как за четыре года военного конфликта самосознание жителей региона сильно изменилось. По мнению Ющенко, похожая ситуация сложилась после поражения Германии во Второй мировой войне.

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«Почему в Германии в 1945 году не проводили выборы на американской, французской, британской территориях? Почему в 1946 году там не проводили выборы, [Адольфа] Гитлера же уже не было. Почему не было выборов в 1947 году?», — задался вопросом Ющенко.

Также Ющенко не смог ответить на свой же вопрос о том, как показать населению Донбасса, что Киев является его «товарищем». При этом он отметил, что жители ДНР и ЛНР не «противоположны» остальному населению Украины.

Ранее Ющенко раскритиковал действия нынешних властей Украины.