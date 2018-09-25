Порошенко прибыл в США для выступления в ООН

Президент Украины Петр Порошенко прибыл в Нью-Йорк, где примет участие в 73-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН. Об этом сообщила пресс-служба администрации украинского президента.

«Глава государства выступит с речью в ходе общих прений 73-й ГА ООН», — сообщили в президентской пресс-службе.

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Также отмечается, что он проведет ряд двусторонних встреч с иностранными лидерами и выступит на Саммите миротворчества ООН.

В пресс-службе добавили, что во время визита будет уделено «отдельное внимание» укреплению отношений Украины и США в торгово-экономической и инвестиционной сферах. Для этого украинский лидер проведет встречи с представителями бизнеса и деловых кругов США.

Помимо этого Порошенко встретится с лидерами украинской общины в Соединенных Штатах.

Ранее сообщалось, что Порошенко примет участие в ГА ООН.