Порошенко прибыл в США для выступления в ООН
Президент Украины Петр Порошенко прибыл в Нью-Йорк, где примет участие в 73-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН. Об этом сообщила пресс-служба администрации украинского президента.
«Глава государства выступит с речью в ходе общих прений 73-й ГА ООН», — сообщили в президентской пресс-службе.
Также отмечается, что он проведет ряд двусторонних встреч с иностранными лидерами и выступит на Саммите миротворчества ООН.
В пресс-службе добавили, что во время визита будет уделено «отдельное внимание» укреплению отношений Украины и США в торгово-экономической и инвестиционной сферах. Для этого украинский лидер проведет встречи с представителями бизнеса и деловых кругов США.
Помимо этого Порошенко встретится с лидерами украинской общины в Соединенных Штатах.
Ранее сообщалось, что Порошенко примет участие в ГА ООН.