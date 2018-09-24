NBC узнал, к кому может перейти контроль над «российским делом»

Генеральный солиситор США Ноэль Франсиско может взять под контроль расследование «вмешательства России» в президентские выборы, если первый заместитель генпрокурора Род Розенштейн уйдет в отставку. Об этом сообщает NBC News.

По данным телеканала, Франсиско является консервативным представителем республиканской партии.

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Как отмечается, в случае ухода Розенштейна Франсиско возьмет под контроль деятельностью спецпрокурора США Роберта Мюллера, который ведет расследование «российского дела».

При этом от Франсиско будет зависеть возможное увольнение Мюллера.

Ранее сообщалось, что Белый дом опроверг сообщения об отставке Розенштейна.