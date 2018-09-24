Болтон рассказал о речи Трампа перед ГА ООН

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что американский лидер Дональд Трамп в ходе своей речи перед Генассамблеей ООН поговорит о суверенитете государств. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, Трамп намерен объяснить свои взгляды на суверенитет.

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Он также добавил, что суверенитет государств является одной из постоянных тем выступлений Трампа.

Как отмечает агентство, на ГА ООН в прошлом году Трамп также затронул вопрос суверенитета.

Ранее СМИ сообщили, что от Трампа не ждут шоу во время председательства на заседании Совета Безопасности ООН, несмотря на его непредсказуемую натуру.