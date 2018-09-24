Экс-помощник Трампа лишился работы из-за сексуального скандала

Бывший помощник президента США Дональда Трампа Джейсон Миллер уходит с поста политического обозревателя на американском телеканале CNN после обвинений в умышленном аборте в отношении женщины, с которой у него была сексуальная связь, сообщило издание Splinter.

В твиттере Джейсон Миллер сообщил, что уходит с поста в CNN для того, чтобы сосредоточиться на «очищении» своего имени после обвинений.

Реклама

Миллера обвиняют в том, что он без согласия женщины, которая ждала от него ребенка, напоил ее таблеткой для прерывания беременности. В частности, новые подробности появились во время юридической борьбы за опекунство между Миллером и матерью его ребенка Арлен Дельгадо. По словам адвокатов Дельгадо, у Миллера была сексуальная связь с одной из танцовщиц в стриптиз-клубе в Орландо. После того, как девушка по имени Джейн Доу забеременела, Миллер тайно напоил ее таблеткой для прерывания беременности. Со ссылкой на судебные документы издание пишет, что данное Миллером средство спровоцировало аборт, после чего девушка оказалась в больнице с кровотечением и была близка к состоянию комы.

После того, как девушка вышла из больницы, Миллер попытался заставить Джейн Доу подписать соглашение о неразглашении информации (NDA), предположительно в обмен на денежную сумму, сообщает издание.

В материале также отмечается, что сам Миллер отрицает все обвинения.