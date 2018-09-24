Украина предложила перенести переговоры по Донбассу из Минска

Украинский постпред при ООН Владимир Ельченко предложил перенести переговоры по ситуации в Донбассе из Белоруссии. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Ельченко, проводимая Минском линия свидетельствует о позиции страны.

«При всем моем уважении к белорусской дипломатии <…>, они просто хронически голосуют против любых наших идей <…>, даже тех, которые не касаются конфликта с Россией», — заявил Ельченко.

Ранее глава украинского МИДа Павел Климкин рассказал, какой, по мнению Киева и западных партнеров, должна быть миротворческая миссия в Донбассе.