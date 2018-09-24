Британский парламентарий: Лондон проигрывает Москве в «новой холодной войне»

Заместитель лидера британских лейбористов Том Уотсон заявил, что Великобритания находится на рубеже «новой холодной войны», в которой победу на данный момент одерживает Россия. Его слова передает британская газета The Guardian.

Член британского парламента обвинил правительство Великобритании в том, что оно сознательно отказывается видеть «атаку России на британскую демократию», говорится в материале. По его словам, Британия должна очнуться перед масштабом российской угрозы, которую он назвал «блицкригом в цифровую эпоху».

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Кроме того, Уотсон полагает, что в стране необходимо начать расследование возможного вмешательства в референдум по Brexit — подобное тому, которое в США ведет специальный прокурор Роберт Мюллер о предполагаемом вмешательстве Москвы в выборы президента 2016 года.

Член британского парламента Том Уотсон также раскритиковал премьер-министра Великобритании Терезу Мэй. По его словам, она прибегала к «жесткой» риторике в отношении России на публике, однако придерживалась другой за сценой.