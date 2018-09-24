На выборах губернатора Владимирской области победил Сипягин

Во втором туре на выборах главы Владимирской области победил кандидат от ЛДПР Владимир Сипягин. Он обогнал действующего губернатора Светлану Орлову, передает РИА «Новости».

По данным ЦИК после обработки 100% протоколов, Сипягин набрал 57,03% голосов, в то время как Орлова получила 37,46%.

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Сам Сипягин заявил, что был уверен в своей победе.

«Хороший, уверенный результат — победы меня, как губернатора Владимирской области», — подчеркнул он.

Сипягин также ответил на вопрос, не боится ли он вероятности отмены результатов. Он заявил, что «это народный выбор, а против народного выбора, как говорят, не попрешь».

Ранее сообщалось, что явка во втором туре выборов главы Владимирской области составила 33,28%.