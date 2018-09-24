В Хабаровском крае назвали дату инаугурации Фургала
Инаугурация победителя второго тура выборов главы Хабаровского края Сергея Фургала состоится на следующей неделе, передает РИА «Новости» со ссылкой на председателя краевого избиркома Геннадия Накушнова.
Отмечается, что Фургал в течение пяти дней должен написать заявление о сложении полномочий депутата Госдумы России, поскольку эта должность несовместима с должностью губернатора.
«После этого пройдет церемония его вступления в должность. Это произойдет на следующей неделе», — пояснил Накушнов.
Он добавил, что до этого момента губернатором остается действующий глава региона Вячеслав Шпорт.
Также стало известно, что выборы нового депутата Госдумы от Хабаровского края состоятся в 2019 году.
Ранее сообщалось, что по итогам обработки 100% протоколов на выборах главы Хабаровского края победил Фургал.