Кандидат от ЛДПР победил на выборах главы Владимирской области

Кандидат от ЛДПР Владимир Сипягин победил во втором туре выборов главы Владимирской области, опередив действующего губернатора Светлану Орлову почти на 20% после обработки 100% протоколов, передает РИА «Новости».

Сообщается, что Сипягин набрал 57,03% голосов, в то время как Орлова получила 37,46%.

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Как отмечается, после обработки 20,51% протоколов Орлова лидировала с 47,12% голосов, у Сипягина было 47,02%, после чего кандидат от ЛДПР вырвался вперед.

В первом туре победу одержала действующий губернатор, набрав 36,42% и опередив Сипягина на почти на 5%.

Ранее сообщалось, что явка во втором туре выборов главы Владимирской области составила 33,28%.

Также в воскресенье, 23 сентября, состоялся второй тур выборов главы Хабаровского края, где уже обработаны 100% протоколов.