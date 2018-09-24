Памфилова объявила выборы главы Хабаровского края состоявшимися

Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова после обработки 100% протоколов УИК заявила, что выборы главы Хабаровского края состоялись, передает РИА «Новости».

Она подчеркнула, что результат выборов сомнений не вызывает, однако следует дождаться официального подведения итогов, на что имеет право только краевая комиссия.

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«Выборы точно состоялись, результат тоже не вызывает никаких сомнений, но в любом случае надо дождаться официального подведения итогов выборов, а это вправе сделать только краевая комиссия», — сказала Памфилова.

По ее словам, сразу по окончании голосования из-за эмоциональных обращений и информационного шума по поводу возможных нарушений в ситуации было сложно разобраться, однако на данный момент «весь этот мусор почистили». Также глава ЦИК рассказала о попытках вброса на 124 участках, отметив, что ничего «существенного» выявлено не было.

Ранее сообщалось, что на выборах губернатора Хабаровского края подсчитали 100% голосов.